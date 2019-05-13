"Роснефть" поставляла венесуэльскую нефть в Индию с разрешения Госдепа США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" перестала поставлять на НПЗ в Индии иранскую нефть, поставляла венесуэльскую по предоплаченным контрактам.

"Мы пересмотрели корзину нефти после остановки поставок нефти из Ирана", - сказал вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро в ходе телеконференции.

"Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что поставки венесуэльской нефти, которую мы поставляли на завод в Индии, происходят из предоплаченных контрактов "Роснефти", и поэтому Госдеп на это дал разрешение", - добавил он.

Как сообщалось, в 2017 года "Роснефть" совместно с Trafigura и UCP приобрела у Essar Energy Holdings компанию Essar Oil Limited, которая затем была переименована в Nayara Energy Limited.

Nayara Energy владеет НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн тонн с глубиной переработки 95,5%. Nayara Energy планирует вложить $850 млн в первый этап развития НПЗ в Вадинаре. Он предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок, включает строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тысяч тонн полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году. За 2018 год Nayara Energy расширила розничную сеть почти на 20% - до пяти тысяч АЗС.

Индия являлась вторым по величине покупателем иранской нефти, импортируя в этом году в среднем 577 тысяч баррелей в сутки, или 27% экспорта Ирана, приводил Bloomberg данные передвижения танкеров. В начале ноября 2018 года США возобновили нефтяные санкции против Ирана.