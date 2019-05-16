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Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 5% на новостях о будущем аннулировании части бумаг

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Акции "ЛУКОЙЛа" днем в четверг подскочили на 5% после сообщения компании о планах рассмотреть вопрос о сокращении уставного капитала для аннулирования приобретенных в рамках buyback акций.

На Московской бирже к 13:22 акции "ЛУКОЙЛа" выросли до 5250 рублей за штуку при объеме торгов более 5 млрд рублей.

В предыдущие два дня акции "ЛУКОЙЛа" упали в цене на 6,5% (до 5000 рублей - минимум с конца декабря) после того, как индексный провайдер MSCI понизил их вес с 29 мая в индексе MSCI Russia с 0,65 до 0,55.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" принял решение созвать годовое собрание акционеров 20 июня в Москве, отсечка реестра акционеров под собрание - 27 мая. Повестка дня годового собрания включает девять пунктов, в том числе о сокращении уставного капитала "ЛУКОЙЛа" через приобретение части выпущенных акций для сокращения их общего количества. Данный пункт был представлен для аннулирования акций, приобретенных компанией Lukoil Securities Limited (100%-ная структура "ЛУКОЙЛа") в рамках программы выкупа, объявленной 30 августа 2018 года.

Лукойл рынок акций

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