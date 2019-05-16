Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2581,11 пункта (+1%), индекс РТС - 1261,33 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%. Доллар просел до 64,46 рубля (-0,19 рубля).

Локомотивом подъема выступили рублевые бумаги "ЛУКОЙЛа" (+4%, до 5200 рублей) после известий о планах НК сократить уставный капитал и акции "Газпрома" (+3,6%, до 202,7 рубля), обновившие максимум с июля 2011 года.

Подорожали акции "Мечела" (+3,9%), "Газпрома" (+3,6%, до 202,7 рубля), "Яндекса" (+3,5%), "Россетей" (+3,1%), "Ростелекома" (+2,6%), "Аэрофлота" (+1,8%), "РусГидро" (+1,4%), "Башнефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%).

"ЛУКОЙЛ" сообщил о проведении 20 июня годового собрания акционеров, где в повестке дня одним из девяти пунктов значится вопрос о сокращении уставного капитала НК через приобретение части выпущенных акций для сокращения их общего количества. Данный пункт был представлен для аннулирования акций, приобретенных компанией Lukoil Securities Limited (100%-ная структура "ЛУКОЙЛа") в рамках программы выкупа, объявленной 30 августа 2018 года. Приобретение "ЛУКОЙЛом" своих акций пройдет в рамках публичной оферты по цене 5450 руб. за штуку, количество приобретаемых бумаг составляет 35 млн штук.

Упали акции "Татнефти" (-2,5% и -2,5% "префы"), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,6%) на новостях, что индексный провайдер MSCI по итогам ребалансировки индекс MSCI Russia 10/40 (производный от индекса MSCI Russia) в ночь на 17 мая может заменить в списке тяжеловесов акции "Татнефти" бумагами "НОВАТЭКа". Все возможные изменения вступят в силу 28 мая, сообщила компания "ВТБ Капитал".

Просели также акции "Интер РАО" (-2,1%, до 4,0175 руб.), "Норникеля" (-1,7%), "Магнита" (-0,8%), "Роснефти" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%); подешевели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+8,2%), ADR Qiwi (+7,3%), ПАО "Русская аквакультура" (+5,8%), "Группы ЛСР" (+4,8%, до 685 руб.).

Расписки Qiwi выросли после выхода сильного квартального отчета и объявления о возврате практики выплаты дивидендов - по итогам первого квартала 2019 года будет выплачено $0,28 на одну акцию (отсечка реестра 28 мая, дивиденды на акции планируется выплатить 31 мая, на ADR - после этого).

Совет директоров "Группы ЛСР" на заседании в среду рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров "Группы ЛСР" состоится 28 июня, список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 10 июля. Компания выплачивала 78 рублей на акцию по итогам 2017, 2016, 2015 и 2014 годов.

Подешевели акции АО "Коршуновский ГОК" (-8,5%), "ВСМПО-Ависма" (-2,2%), "Юнипро" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,654 млрд рублей (из них 19,959 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 15,049 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").

Зарубежные рынки

Индексы в США в среду выросли благодаря сообщениям СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. В феврале Трамп пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая.

Трамп во вторник несколько смягчил риторику по внешнеторговым переговорам с КНР, назвав нынешнюю ситуацию "мелкой ссорой" с Китаем, и выразил уверенность, что торговое соглашение все же будет подписано. Ранее он сообщил, что проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%), однако Европа после утренней коррекции возобновила рост (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,8-1,7%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 1,3%).

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что надеется отправиться в Пекин "в ближайшем будущем" для продолжения торговых переговоров с КНР.

Нефть дорожает в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США и прогнозы ослабления глобального спроса. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $73,1 за баррель (+1,9% и +0,7% в среду), июльская цена WTI - $63,47 за баррель (+2% и +0,4% накануне).