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Акции "Газпрома" подорожали до 200 рублей за бумагу впервые за семь лет

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Трехдневное ралли акций "Газпрома" на новостях о планах увеличения дивидендов за 2018 год завершилось в четверг тестированием отметки 200 рублей за бумагу - максимума с середины марта 2012 года.

На Московской бирже к 17:34 в четверг акции "Газпрома" выросли до 200,11 рублей (+2,3%) при объеме торгов 14,6 млрд рублей. Капитализация "Газпрома" к этому часу выросла до 4,7375 трлн рублей - второе место после Сбербанка (+0,2%, капитализация - 5,145 трлн рублей).

С 14 мая, когда правление концерна предложило акционерам выплатить дивиденды за 2018 год в размере 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну акцию (ранее дивиденды анонсировались на уровне 10,43 рубля), бумаги "Газпрома" выросли в цене на 23%.

Газпром

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