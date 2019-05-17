Акции "Сургутнефтегаза" выросли на новостях о размере дивидендов за 2018 год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Акции "Сургутнефтегаза" вечером в пятницу растут в цене после рекомендаций совета директоров компании по размеру дивидендов за 2018 год.

На Московской бирже к 15:15 обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 0,6% - до 24,335 рубля, "префы" подскочили на 2,4% - до 39,285 рубля за штуку.

Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.

Размер рекомендованных советом дивидендов точно соответствует их расчету по формуле из размера чистой прибыли за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета.

На обыкновенные акции рынок ожидал, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выплат именно в таком же размере - 0,65 рубля на акцию.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992,94 тыс. рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994,705 тыс. обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998,235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.