Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне наметившейся коррекции внешних площадок после роста, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,03-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2580,22 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1256,42 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 64,67 рубля (+0,02 рубля).

Снизились рублевые акции "Татнефти" (-0,7%), Сбербанка (0,6%), "Ростелекома" (-0,6%), "Башнефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

Подросли бумаги "Мечела" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,1% "префы"), "Норникеля" (+0,4%).

Индексы в США накануне выросли по итогам третьей сессии подряд, в том числе благодаря сильной отчетности таких крупных компаний, как Walmart и Cisco Systems Inc.

Кроме того, позитивом для рынка стали свежие данные о состоянии экономики США.

Так, число домов, строительство которых было начато в стране в апреле, увеличилось на 5,7% относительно предыдущего месяца и достигло 1,235 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель вырос второй месяц подряд и превысил ожидания рынка (1,209 млн домов).

Индекс производственной активности Филадельфии в мае подскочил до максимальных за четыре месяца 16,6 пункта по сравнению с 8,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали повышение всего до 10,1 пункта.

Хорошие отчетности и статданные нивелировали опасения по поводу эскалации конфликта США с Китаем. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к американскому рынку, если они представляют угрозу для страны. Министерство торговли уже заявило, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в "черный список" компаний. Запрет коснется и другой китайской компании - ZTE Corp.

Между тем, в пятницу в Азии настроения начали ухудшаться, динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, однако китайский Shanghai Composite падает на 2,7%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть в пятницу стабильна, но цена Brent на $0,44 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,66 за баррель (+0,1% и +1,2% в четверг), июльская цена WTI - $63,18 за баррель (+0,2% и +1,4% накануне).

Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает нефтяной рынок, а негативом выступает обеспокоенность относительно торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем.

С начала текущей недели WTI подорожала примерно на 2%, Brent - на 3%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в пятницу возможна приостановка движения вверх по индексу РТС под давлением внешнего фона. Спрос на развивающихся рынках в целом остается ослабленным из-за неопределенности, связанной с "торговыми войнами", в логику развития которых укладывается решение президента США о введении режима защиты телекоммуникационной инфраструктуры страны от "иностранных угроз". На валютном рынке не исключено возвращение доллара к уровню 65 руб., но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, последние три торговые сессии на глобальных рынках прошли в режиме коррекционного восстановления. Главной темой остается вопрос торгового спора США-Китай, и здесь какого-то значимого позитива пока не наблюдается.

После принятия решения в Штатах о запрете китайским компаниям Huawei и ZTE продавать свое оборудование в Штатах и сотрудничать с американскими компаниями ставки в торговом споре становятся все выше. Вопрос защиты интеллектуальной собственности, по всей видимости, остается ключевым, и если по теме сокращения торгового дефицита стороны вроде бы нашли понимание, то необходимость вносить изменения в законодательство КНР остается ключевым камнем преткновения. При сохранении всех рисков текущее восстановление на глобальных рынках (последние три дня американские фондовые индексы завершают ростом, а индекс S&P 500 приближался к отметке 2900 пунктов) выглядит пока локальным. Без возвращения уверенности участников рынка в способности лидеров двух ведущих экономик мира найти компромисс рассчитывать на возвращение мировых фондовых индексов на траекторию устойчивого роста проблематично.

Индекс МосБиржи с начала апреля находится в диапазоне 2500-2600 пунктов, и в четверг индикатор поднимался к верхней границе. Однако рост наблюдался не по широкому рынку, а в отдельных фишках (в структуре индекса только на Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" , "Газпром" , "Норникель" приходится около 50% веса индекса), причем корпоративные новости по двум из них (дивиденды "Газпрома" и погашение пакета "ЛУКОЙЛа") существенно вытянули индекс вверх. С точки зрения внешнего сантимента, некоторое давление на российские активы может быть обусловлено решением властей США расширить "список Магницкого", однако принятие санкционных мер нефинансового характера обычно не находит большого отражения на рынках. В ближайшее время не исключено тестирование отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.