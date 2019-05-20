Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного укрепления цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,11-64,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,54 руб./$1 (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,0 руб./EUR1 (-23 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 23,69 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,64 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль растет к доллару и евро утром в понедельник благодаря уверенно дорожающей нефти на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года. Поддержку рынку энергоносителей также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном.

При этом участники рынка продолжают держать в фокусе внимания переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по торговым вопросам, которые, вероятно, зашли в тупик, сообщили в пятницу телеканалу CNBC два источника, знакомых с ситуацией. "Расписание нового раунда переговоров остается в подвешенном состоянии, так как неясно, что обсуждать на переговорах", - отмечает издание со ссылкой на одного из собеседников.

Ранее власти КНР пригласили делегацию из США в Пекин для нового раунда переговоров, а глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил готовность к переговорам. Однако, по словам источников, США усилили бдительность в отношении китайских телеком-компаний, и это осложнило отношения между странами. Как следствие, китайские власти отказали США в приеме делегации, о чем заявил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн. По его словам, китайская сторона не понимает замысла приезда американской стороны в Китай. За несколько дней до этого в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд. Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 1,32% - $73,16 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,27% - до $63,72 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки.

Комитет рекомендовал ОПЕК+ "продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК и не-ОПЕК в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года", говорится в коммюнике комитета, опубликованном по итогам встречи.

Опасения у трейдеров также вызывает эскалация конфликта Штатов с Ираном. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт. В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее выразил уверенность, что войны с США не будет.