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Орешкин предложил ввести налог для владельцев лицензий, не осваивающих месторождения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Держатели неиспользуемых лицензии на месторождения должны облагаться повышенным налогом, чтобы создать мотивацию у компаний к отказу от них, если участок не осваивается, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Такую идею министр высказал на совещании по развитию Тувы, когда поднялся вопрос о неиспользуемых годами лицензиях на месторождения. По словам Орешкин, "это касается всех регионов, просто Тува - пример, в котором наиболее сильно это проявляется".

"Мы видим, что ряд компаний активно что-то делают, а другие сидят на этих лицензиях годами, как собаки на сене", - отметил он.

Орешкин заявил, что для решения проблемы может потребоваться налоговый механизм с зачислением средств в региональные бюджеты. Причиной введения повышенного налога в отношении компании может стать неиспользование лицензии в течение определенного срока или отсутствие инвестиций в некоем объеме.

Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

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