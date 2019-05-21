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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2019 года составила 107,9 млрд руб. увеличившись в 1,5 раза (54,9%) по сравнению с I кварталом 2018 года, говорится в сообщении компании.

Ранее аналитики прогнозировали чистую прибыль "Газпром нефти" в I квартале 2019 года в 102,5 млрд рублей.

Выручка компании в январе-марте составила 586,4 млрд руб. (прогноз - 589,1 млрд рублей), увеличившись на 12,6% благодаря росту объемов реализации нефти и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Показатель скорректированная EBITDA вырос на 26,9% - до 197,7 млрд руб. (прогноз - 154,7 млрд рублей). Рост обеспечен увеличением объемов добычи на крупных проектах и эффективными действиями менеджмента "Газпром нефти".

"Рост операционной прибыли и положительный эффект от изменений в оборотном капитале привели к двукратному увеличению операционного денежного потока компании: показатель составил 168,6 млрд руб. В свою очередь, это обеспечило значительный рост свободного денежного потока, который составил 91 млрд руб. Компания демонстрирует стабильно высокий уровень кредитоспособности, последовательно снижая отношение чистого долга к операционной прибыли: по итогам 1 квартала 2019 года значение показателя чистый долг/EBITDA снизилось до 0,59", - сообщается в пресс-релизе.

Газпром нефть

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