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Минэкономразвития РФ разработало концепцию законопроекта о государственном и муниципальном имуществе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало и разослало на согласование в ведомства концепцию законопроекта "О государственном и муниципальном имуществе", сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В министерстве подтвердили подготовку концепции. Сам законопроект планируется подготовить и внести в правительство до конца года, сообщила через пресс-службу Минэкономразвития замглавы ведомства Оксана Тарасенко.

В концепции констатируется, что "действующее в настоящее время законодательство, к сожалению, необходимой эффективности использования государственной и муниципальной собственности не обеспечивает". Поэтому новый законопроект "призван обеспечить единообразное правовое регулирование общественных отношений, складывающихся в сфере государственной и муниципальной собственности".

В законопроекте, по словам источника, будет прописано деление имущества, принадлежащего РФ, субъектам федерации и муниципальным образованиям, на распределенное (находящегося на праве хозяйственного ведения у государственных и муниципальных предприятий и на праве оперативного управления у государственных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений) и нераспределенное (казенное), а также будут содержаться правила, касающиеся распределения имущества между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.

В законопроекте также будут указаны нормы, определяющие основания и порядок перехода государственного и муниципального имущества от РФ к субъектам РФ или муниципальным образованиям и наоборот.

Кроме того, в законопроекте будут сосредоточены правовые нормы, регулирующие единообразные инструменты управления и контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным имуществом в корпоративных отношениях.

Законопроект пропишет компетенции уполномоченного федерального органа власти в сфере управления и распоряжения федеральным имуществом, а также компетенции уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих функции в сфере управления и распоряжением региональным имуществом.

Кроме того, законопроект предполагает создание Единого федерального государственного реестра имущества, принадлежащего РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям.

В законопроекте также будут прописаны нормы, регулирующие правила осуществления мониторинга и оценки эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

В законопроекте также будут содержаться нормы, касающиеся Единой государственной информационной системы управления, учета и контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным имуществом (ЕГИС).

Минэкономразвития РФ

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