Красноярский агрохолдинг Goldman Group запланировал IPO

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сибирский производитель зерна и мяса Goldman Group депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана планирует IPO на Московской бирже, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию сам Гольдман, холдинг планирует разместить 20% акций. По его словам, сейчас проводится юридическое объединение и структурирование бизнеса. Провести IPO Goldman Group рассчитывает в конце 2019 - начале 2020 года. Гольдман отметил, что центральный организатор размещения определен. Он не стал раскрывать андеррайтера.

По словам Гольдмана, Goldman Group уже провел предварительные переговоры с "Московской биржей". Там заявили "Ъ", что не комментируют планы эмитентов до официального раскрытия информации.

Возможную стоимость IPO в Goldman Group не раскрывают. Источник, знакомый с планами компании, рассказал "Ъ", что холдинг рассчитывает привлечь 2-5 млрд рублей. Таким образом, свой бизнес Goldman Group оценивает в 10-25 млрд рублей.

По собственной оценке Goldman Group, управляет 16 тыс. га земель в Красноярском крае, свиноводческим комплексом "Агроэлита" на 12 тысяч голов и одноименным мясоперерабатывающим комбинатом мощностью 22,7 тонны продукции в смену. Кроме того, холдинг развивает в регионе сеть мясных магазинов "Мясничий".

Выручка Goldman Group по итогам 2018 года - 4,17 млрд руб., EBITDA - 655 млн руб., чистая прибыль - 306 млн руб., сообщили "Ъ" в холдинге.

Гольдман сообщил, что IPO необходимо для привлечения средств на развитие бизнеса без повышения кредитной нагрузки.Рассказывать подробности он не стал. На конец 2018 года совокупный долг холдинга был на уровне 1,65 млрд руб., уточнили в Goldman Group. Таким образом, долговая нагрузка соответствует около 2,5 EBITDA.