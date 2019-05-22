Ford отозвал в РФ 14,5 тыс. внедорожников Explorer

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение американского автопроизводителя Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает в РФ 14576 автомобилей Ford Explorer, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 по апрель 2018 года, с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На отзываемых автомобилях будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.