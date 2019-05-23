Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips и индексов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений затяжной торговой войны США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2630,44 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1286,32 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 64,46 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "РусАла" (-2,8%), "Северстали" (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%).

Подросли акции "Мечела" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Индексы в США в среду снизились из-за слабой квартальной отчетности крупных компаний, а также на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая. Как свидетельствует документ, руководители Федрезерва удовлетворены своим "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться на текущем уровне "некоторое время".

Мнения представителей FOMC относительно прогноза уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились. Несколько руководителей ФРС заявили, что может возникнуть необходимость в более высоких ставках, если ситуация в экономике будет развиваться так, как они предполагают. Но несколько представителей отметили, что более высокая производительность труда может означать, что экономический спад будет более значительным, чем можно предположить исходя из низкого уровня безработицы.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным.

Нефть также дешевеет после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья; цена Brent находится почти на $0,4 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,74 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,7-2 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 3,716 млн баррелей, что также существенно превысило ожидания.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $70,43 за баррель (-0,8% и -1,7% в среду), июльская цена WTI - $60,94 за баррель (-0,8% и -2,7% накануне).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможна приостановка движения вверх по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Участники глобального рынка пересматривают в сторону повышения свои оценки вероятности эскалации торгового конфликта между США и КНР на фоне сохранения риторики, не способствующей поиску компромисса. Как следствие, на азиатских фондовых площадках преобладают продажи, что может иметь негативное влияние на развивающиеся рынки в целом.

Кроме того, неожиданный рост запасов сырой нефти в США стал дополнительным фактором давления на котировки нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара вслед за укреплением его курса к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока недостаточно.

Подобного мнения придерживается аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, полагающий, что давление на российский рынок акций окажет негативный внешний фон: азиатские индексы снижаются, Brent стремится к отметке $70 за баррель, а сырьевые валюты слабеют относительно доллара США. Поэтому стоит ожидать небольшого снижения российских индексов и ослабления рубля. Из корпоративных событий дня интерес представляет финансовая отчетность "Мобильных телесистем".

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, локально российский рынок выглядит несколько перегретым, в то время как на глобальных рынках пока по-прежнему преобладают минорные настроения. Тема торговых противоречий США-Китай остается в центре внимания, но в последние пару дней какой-либо принципиально новой информации инвесторы не получают. Вопрос защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае выступает ключевым камнем преткновения, а без договоренности в этом вопросе велика вероятность продолжения тенденции к увеличению торговых пошлин между странами и различных санкционных ограничений (по примеру Huawei, которая пока все же получила временную лицензию на 90 дней, однако при отсутствии прогресса в переговорах продление лицензии может быть под угрозой). В этих условиях мировые рынки находятся под умеренным давлением, причем более выраженный коррекционный характер торгов наблюдается на развивающихся рынках.

Согласно протоколам Федрезерва, регулятор по-прежнему склонен проявлять "терпеливый подход" в отношении дальнейшего изменения процентной ставки. Согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в 71,5%, но из риторики представителей ФРС пока сложно делать однозначный вывод. В четверг интерес на глобальных рынках будет представлять публикация предварительных индексов деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. Консенсус-прогнозы демонстрируют ожидания рынка умеренного восстановления показателей в ЕС, что могло бы локально поддержать риск-аппетит на рынках, однако если фактические данные не оправдают ожидания, у инвесторов появится еще один повод более негативно смотреть на текущую ситуацию.

Российский рынок акций выглядит перегретым, индекс МосБиржи под давлением внешнего негатива может откатиться в район 2600-2620 пунктов, хотя в среднесрочной перспективе рынок сохраняет потенциал дальнейшего роста, считает аналитик.