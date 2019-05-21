Торговое соглашение между США и Китаем грозит проблемами российским экспортерам

Возможное соглашение между двумя странами может привести к серьезному переделу в мировой торговле

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Торговая война между США и Китаем пока только набирает силу, но еще не прошла точку невозврата, возможность заключения торгового соглашения сохраняется. Основное внимание мировой общественности сейчас приковано к "воинствующим" действиям и заявлениям как с одной, так и с другой стороны, а тема обсуждения возможного соглашения ушла несколько в тень.

Тем не менее, подобные заявления и действия могут оказаться не более чем завуалированным желанием США и Китая выторговать себе лучшие условия в соглашении, которое приведет к серьезному переделу в мировой торговле, сделает туманным будущее ВТО и нанесет значительный ущерб для остальных ее участников, включая Россию.

О том, как готовящееся торговое соглашение между США и Китаем соотносится с нормами Всемирной торговой организации, какой ущерб оно может нанести остальным участникам мировой торговли, в том числе России, и что нужно предпринимать в ответ остальным заинтересованным сторонам в комментарии для "Интерфакса" рассказывает экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Если утечки о готовящемся торговом соглашении между США и Китаем описывают реальную суть переговоров, мировое сообщество может столкнуться с серьезными проблемами. Дело в том, что как минимум часть обязательств готовящегося соглашения может противоречить требованиям ВТО, а их реализация - нанести прямой ущерб другим участникам мировой торговли, включая Россию.

ВТО запрещает своим членам предоставлять преимущества товарам и услугам из единственной страны. Тем не менее, если верить утечкам, Китай соглашается взять обязательства по конкретным объемам закупок американских товаров, в число которых входят нефть, газ, химические, сельскохозяйственные и другие товары. Все они экспортируются в Китай и другими странами, включая Россию. В результате российский экспорт может сократиться с неизбежными и возможно крупными потерями для наших экспортеров.

Теоретически, США и Китай могут обратиться в ВТО за "вейвером" - согласием всех членов на невыполнение этими странами своих обязательств. Однако, учитывая потенциальный объем нарушений и связанный с этим ущерб, урегулировать проблему таким образом вряд ли удастся.

Потерпевшие страны в принципе смогут использовать судебную систему ВТО для защиты своих интересов - если, конечно, США снимут блокаду ее апелляционного органа. Но в этом случае разрешение одного торгового конфликта вызовет десятки новых, а нестабильность и бесправие в мировой торговле будут только расти.

Вряд ли поможет и недавно заключенное торговое соглашение между ЕврАзЭС и Китаем - оно не содержит эффективных инструментов для урегулирования такого рода проблем. Кроме того, торговые интересы стран союза в Китае различаются, и консенсус в отношении принятия согласованных мер не обязательно будет простым.

Поэтому лучший выбор - убеждать партнеров не выходить за рамки правил ВТО, в том числе на предстоящих встречах G20.

Если это не удастся - требовать своей доли в обязательствах Китая по объемам закупок.

Другой вопрос - как Китай будет выполнять свои обязательства. Скорее всего, государство будет осуществлять закупки через госпредприятия, тем самым укрепляя их место в экономике страны. А ведь именно против этого выступали развитые страны в процессе китайского присоединения к ВТО. Значит ли это, что США готово забыть про китайские обязательства? Или мы имеем дело с коварным планом Вашингтона - заставить Китай их нарушить, а потом предъявить ему за это новые претензии?

Наконец, вопрос возникает с ролью США и Китая в реформе ВТО. Сомнительные с точки зрения международного права сделки не могут быть совместимы с лидерскими амбициями. Но если Китай от них откажется, а США продолжат тактику выборочного удушения своих торговых партнеров в большой игре без правил - будущее ВТО и мировой торговой системы может оказаться туманным".