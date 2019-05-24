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Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-апреле 2019 года увеличили прибыль на 39,7% - до 750 млрд рублей по сравнению с 537 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в обзоре банковского сектора, размещенном на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что в банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации. За первые четыре месяца 2019 года прибыль в размере 819 млрд рублей получили 359 кредитных организаций (77% от количества всех банков), убыток в размере 69 млрд рублей - 99 кредитных организаций (21%).

Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).

Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-апрель 2019 года на 5,2%. Ощутимое влияние на динамику резервов оказали корректировки: эффект от корректировок по итогам четырех месяцев в целом достиг минус 833 млрд рублей (в апреле влияние было положительным), отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что прибыль банков в I квартале 2019 года составила 587 млрд рублей.

ЦБ РФ

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