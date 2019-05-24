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Акции "РусАла" и GDR En+ выросли на 7-9%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" и GDR En+ растут на Московской бирже на 7-9% в рамках коррекции после затяжного падения, начавшегося еще в марте.

К 15:53 рост акций "РусАла" составил 9,4% (до 25,065 рубля за штуку), GDR En+ к этому моменту подорожали на 7,25% (до 494 рубля за штуку).

За период с начала марта акции "РусАла" подешевели на 28% - с 32 рублей до 23 рублей за штуку. Падение депозитарных расписок En+ за этот же период составило 23% - с уровня 600 рублей до 460 рублей за штуку. При этом российский рынок акций в целом демонстрировал уверенный рост, и на текущей неделе индекс МосБиржи практически каждый день обновлял свой исторический максимум. Таким образом, инвесторы обратили внимание на заметную недооцененность ценных бумаг "РусАла" и En+ и активизировали покупки, что привело к их заметному росту в пятницу, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

РусАл En+

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