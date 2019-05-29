Рубль упал к доллару и евро на старте торгов среды на фоне дешевеющей нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметного падения цен на нефть и выхода инвесторов из рисковых активов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,85-64,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,9 руб./$1 (+18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,4 руб./EUR1 (+15,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 17,13 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,81 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне заметного падения цен на нефть и выхода инвесторов из рисковых активов. Президент США Дональд Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Нефть дешевеет в среду на очередных сигналах усиления напряженности в отношениях США и Китая. Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 по Москве. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снижается на 1,03% - до $69,66 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,29% - до $58,54 за баррель.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.