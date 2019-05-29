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Нефть Brent подешевела до $69,66 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в среду на очередных сигналах усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $69,66 за баррель, что на $0,45 (0,64%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $70,11 за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,61 (1,01%) - до $58,54 за баррель. Накануне контракт подорожал на $0,51 (0,87%) - до $59,14 за баррель.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.

"Подъем, который мы наблюдали ранее, не смог бы набрать импульс к росту, учитывая столь существенные опасения дальнейшей эскалации торговой войны", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"В скором будущем нас ждет заседание ОПЕК, и мы ждем сигналов от Саудовской Аравии", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей. Минэнерго обнародует этот доклад 30 мая в 18:00 по Москве.

нефть Brent

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