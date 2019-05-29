Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2641,15 пункта (+1,2%, предыдущий максимум на закрытие сессии - 2638,71 пункта от 22 мая), индекс РТС - до 1275,92 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 65,22 рубля (+0,5 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+3,3%), "Яндекса" (+3,1%), "Россетей" (+3,1% и +2,3% "префы"), "Газпрома" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Роснефти" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли после выхода неплохого квартального отчета по МСФО и отыграли все потери предыдущего дня, вызванные вступлением в силу майских изменений в структуре индексов MSCI (вес бумаг НК в индексе MSCI Russia был понижен с 0,65 до 0,55).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", в I квартале 2019 года выросла на 37% в годовом выражении, до 149,2 млрд руб. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 150 млрд руб.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,5%), "Распадской" (-1,3%), "Мечела" (-1,1%), "РусАла" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%).

Индексы в США во вторник снизились в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти", а КНР "не сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), падает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,2-1,7%), продолжился откат в Америке (индекс S&P 500 упал на 1,3%) из-за торговых разногласий США и Китая.

Китайские СМИ сообщили, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Нефть в среду также упала, поскольку усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает цены вниз. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $67,17 за баррель (-2,2%), июльская цена WTI - $57,23 за баррель (-3,2%).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 по Москве.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.