Акции "ЛУКОЙЛа" выросли после квартального отчета

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.

На Московской бирже акции "ЛУКОЙЛа" выросли к 15:07 до 5183 рублей (+1,6%) при объеме торгов 4,447 млрд рублей.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" , в I квартале 2019 года выросла на 37% в годовом выражении, до 149,2 млрд руб. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 150 млрд руб.

Накануне акции "ЛУКОЙЛа" просели на 2,3%. Наибольшее важное изменение в рамках майского пересмотра у индексного провайдера MSCI заключается в сокращении веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia (вес понижен с 0,65 до 0,55).

Выручка "ЛУКОЙЛа" от реализации в первом квартале составила 1,851 трлн руб. руб., что на 13,5% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали девальвация рубля и увеличение объемов реализации нефти и газа за рубежом в связи с ростом объемов добычи и увеличением объемов трейдинга нефтью.