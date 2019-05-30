Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство подготовит законопроект, который уравняет ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранцев, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Ставки по обложению дохода налогом между россиянами и иностранцами разные - 13% и 30%. Полагаю целесообразным, и такие предложения в правительстве рассматриваются, и мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку аналогичную той, что у россиян", - сказал Силуанов в ходе совещания по вопросу реализации нацпроектов в сфере предпринимательства во Владивостоке.

Ранее в правительстве заявляли, что планов менять существующую систему налогообложения нет в контексте введения прогрессивной шкалы. Так глава кабмина Дмитрий Медведев подчеркивал, что 13%-ная плоская шкала НДФЛ стала шагом вперед, так как "все налог стали платить, и те, у кого доходы весьма и весьма значительные".

При этом в мае 2019 года профсоюзы вновь призвали свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц для россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Хотя ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений заявила, что не планирует обсуждать отмену НДФЛ для малоимущих в ближайшие полгода.