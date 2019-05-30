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Продукты питания в РФ в январе-апреле дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-апрель 2019 года составил 3,6%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,1%, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат).

В том числе в апреле цены на продукты питания в РФ выросли на 0,5%, а в Евросоюзе - на 0,1%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС в 4,2 раза - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-апрель 2019 года отмечался существенный прирост цен на овощи - 24% (в ЕС - 4,6%).

Фрукты в РФ подорожали за четыре месяца на 4,6% (в ЕС стали дешевле на 0,6%), хлебобулочные изделия и крупы - на 3,7% (в среднем по ЕС они подорожали на 1,1%).

Цены на рыбу и морепродукты в РФ увеличились за январь-апрель на 2,1% (в ЕС - на 0,5%), на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,9% (в ЕС - на 1,4%), на масла и жиры - на 1,2% (в среднем по ЕС цены на них снизились на 1%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 1,1% (в ЕС выросли на 0,3%), на мясо и мясопродукты - на 0,6% (в ЕС - на 0,7%).

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