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"Газпром" признал, что дивиденды могут быть ниже 16,61 руб. на акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" не может гарантировать, что уровень дивидендов в 16,61 рубля на акцию, которые ожидаются по итогам 2018 года, в будущем не снизится, в частности, уже по итогам 2019 года, заявил CFO "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.

"16,61 рубля - нет (не будет неснижаемым уровнем - ИФ). Да, был эффект низкой базы, и он был прогнозируемый - мы его ожидали и тогда, чтобы заверить инвестсообщество, что мы постараемся не разочаровывать, было заявлено, что сохраним (дивиденды - ИФ) не ниже предыдущего года", - сказал CFO "Газпрома".

"Сейчас ситуация противоположная - прибыль удвоилась, и это превосходило наши ожидания. И в условиях ожидания принятия новой дивидендной политики я не готов сказать, что мы будем поддерживать правило о неснижаемом уровне. Тем более в презентации мы показали ряд причин, по которым результат текущего года (прибыль - ИФ) может быть ниже предыдущего", - отметил Иванников.

Говоря о разрабатываемой в настоящее время дивидендной политике компании, топ-менеджер сказал, что планка в 50% прибыли по МСФО (как настаивает Минфин - ИФ) в этом документе вряд ли будет определена как минимальная: "Скорее всего 50% - это будет максимальный уровень планки".

Газпром

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