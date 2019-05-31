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Российский бизнес Domino's Pizza сменит руководство

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - DP Eurasia - мастер-франчайзи сети пиццерий Domino's Pizza в России, Турции, Грузии и Азербайджане - меняет руководство российского бизнеса.

Генеральный менеджер DP Eurasia в России Гюванч Донмез покидает компанию 4 июня. Он уведомил совет директоров, что собирается сконцентрироваться на персональных инвестициях, говорится в сообщении DP Eurasia.

На время, пока на эту должность не будет подобран новый кандидат, руководить российским бизнесом DP Eurasia будет CEO компании Аслан Саранджа.

DP Eurasia - мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в России, Турции, Грузии и Азербайджане, основана Асланом Саранджа в 1996 году.

В июне 2017 года DP Eurasia N.V. провела IPO на Лондонской бирже, разместив акции по нижней границе ценового диапазона, который составлял 2-2,3 фунта за акцию. Капитализация всей компании исходя из цены размещения - 291 млн фунтов. Объем сделки - 148 млн фунтов. Средства привлекались для финансирования экспансии, главным образом на российском рынке.

В 2018 году выручка DP Eurasia увеличилась на 30,9%, до 1,125 млрд турецких лир. На выручку российского бизнеса пришлось 373,5 млн турецких лир.

По словам Саранджа, процитированным в сообщении, Domino's Pizza является лидером рынка в Москве и третьей по размеру сетью пиццерий в России. "Мы намерены продолжить быстрый рост в России в ближайшие годы, чтобы создать крупнейшую сеть пиццерий в стране", - отметил он.

Domino's Pizza

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