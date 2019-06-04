"Газпром" перед окончанием контракта с Украиной закачает в ПХГ ЕС рекордный объем газа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2019 году, в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной, закачает в европейские хранилища рекордные 11,39 млрд куб. м газа. Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома" по итогам заседания правления, посвященного итогам работы в осенне-зимний период 2018/2019 года и подготовке к предстоящему зимнему периоду.

К сезону отбора 2018-2019 гг. объем мощностей хранения "Газпрома" в странах Европы составил 5,8 млрд куб. м. За теплую зиму 2018-2019 годов "Газпром" отобрал менее 1 млрд куб. м (970 млн куб. м) своего газа из европейских "подземок".

К сезону отбора 2017-2018 гг. мощности в европейских ПХГ ПАО "Газпром" составили 8,79 млрд куб. м активной емкости (включая собственные и арендованные мощности).

В предыдущие годы уровень запасов газа "Газпрома" в Европе стабильно был на уровне около 5 млрд кубометров (например, 4,94 млрд куб. м к сезону отбора 2016-2017 годов).

"Для обеспечения надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2019/2020 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам: к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объеме не менее 72,2 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м - в ПХГ на территории Белоруссии, 0,085 млрд куб. м в ПХГ на территории Армении, 11,39 млрд куб. м - в европейских ПХГ", - сообщает "Газпром".

Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ по сравнению с предыдущим сезоном отбора была увеличена на 7,2 млн куб. м - до рекордных 812,5 млн куб. м. К началу осенне-зимнего периода 2019/2020 года показатель должен быть увеличен на 3,8% и выйти на новый исторический максимум - 843,3 млн куб. м.