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РФПИ допустил участие в торгах по "Трансконтейнеру"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускает возможность участия в конкурсе по продаже контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер" "в консорциуме с кем-то из российских игроков совместно с иностранными финансовыми партнерами", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в среду.

"Есть, в том числе, Dubai Ports - наш партнер, который выделил нам много совместных инвестиций. (...) Позиция очень простая. Условия аукциона не позволят Dubai Ports напрямую участвовать в этой покупке, потому что там написано, что компания не имеет права владеть перевозкой морских контейнеров на международных рынках", - отметил топ-менеджер.

"Но при этом есть около тридцати российских компаний, которые подходят под критерии. Поэтому не исключена возможность, что мы войдем в консорциуме с кем-то из российских игроков совместно с иностранными финансовыми партнерами", - добавил он.

"(С торгов - ИФ) не уходим. Мы считаем, что этот процесс будет происходить, скорее всего, в конце года. И возможно, мы примем участие с кем-то из игроков, который квалифицирован на такое участие", - заявил Дмитриев.

РФПИ Трансконтейнер

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