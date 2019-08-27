ФАС разрешила совладельцам Evraz приобрести контроль над "Трансконтейнером"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила ООО "Енисей Капитал" (компания, аффилированная с совладельцами Evraz Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем) купить контрольный пакет акций "Трансконтейнер" у ОАО "РЖД". Об этом сообщил представитель ФАС.

Сейчас "Енисей капиталу" принадлежит 24,5% "Трансконтейнера", еще 24,84% акций - у ВТБ. О покупке какой именно доли ходатайствовал "Енисей", в ФАС не уточнили.

"Трансконтейнеру" принадлежит около 70 тысяч крупнотоннажных контейнеров, более 26,5 тысячи вагонов-платформ для их перевозки, сеть терминалов в России и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. Формальным владельцем 50% + 1 акции является "дочка" РЖД "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК).

Приватизировать этот актив решили после смены руководства РЖД (президента компании Владимира Якунина сменил Олег Белозеров), Условия продажи 50% + 2 акции "Трансконтейнера" в правительстве согласовали в апреле 2019 года. Аукцион назначен на 27 ноября. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд рублей Заявки от претендентов будут приниматься организатором до 15 ноября. Аукционная комиссия рассмотрит их и примет решение о допуске к торгам 25 ноября.

Претенденты должны внести на счет ОТЛК задаток, который составляет 10% от стартовой стоимости - 3,6159 млрд рублей Победителем будет признана компания, предложившая за пакет акций наибольшую сумму.

Претенденты также должны будут соответствовать нескольким условиям. В частности, купить актив не могут структуры, более 25% в капитале которых прямо или косвенно принадлежат иностранцам. Помимо этого, претенденты или его владельцы должны иметь в собственности или управлении не менее 5 тысяч грузовых вагонов или контейнерный терминал, переваливший в 2018 году более 50 тысяч TEU, либо быть собственником более чем 20% акций "Трансконтейнера".

Помимо Абрамова и Абрамовича интерес к активу в разное время обозначали группа UCL Владимира Лисина с Mediterranean Shipping Company, Global Ports и группа "Дело" Сергея Шишкарева, CMA CGM с компанией "Логопер", а также Российский фонд прямых инвестиций с DP World.