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В "Невских экспрессах" протестируют ароматизацию вагонов

В коридорах используют запах цитрусовых, а в туалетах - "ароматы чистоты и свежести"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Входящая в РЖД "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) начала тестировать ароматизацию вагонов в пассажирском поезде "Невский экспресс". В них опробуют гипоаллергенные ароматы, сообщила пресс-служба компании.

В коридорах решили использовать запахи с цитрусовыми нотами, в туалетах - "свежие и легкие ароматы чистоты и свежести". Используемую продукцию согласовали с Роспотребнадзором.

В пилотных вагона установили ароматизирующие устройства, которые программируются под нужную концентрацию запаха в конкретном помещении. Они распыляют частицы вещества так, что они полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхностях.

В течение двух месяцев ФПК будет проводить онлайн-опросы во время поездок, а также проведет сравнительный анализ ароматизированных вагонов с обычными. По итогам эксперимента компания решит, будет ли внедрять ароматизацию вагонов в поездах дальнего следования.

РЖД ФПК Невский экспресс

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