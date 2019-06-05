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Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Google оспорил в суде штраф в 1,49 млрд евро, который Еврокомиссия наложила на компанию в марте за нарушения антимонопольного законодательства при размещении рекламы в сервисе AdSense for Search. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Компания обжаловала штраф в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе. Представитель Google подтвердил эту информацию.

Сервис AdSense for Search позволяет встраивать поисковик Google в сторонние сайты. Google заключала соглашения с такими сайтами, по которым в результатах поиска выдавалась реклама сервисов Google. Google не допускал там появления рекламы конкурентов, например, Yahoo или Microsoft, до 2016 года, пока Еврокомиссия не начала расследование. Такой запрет был прописан в контрактах на использование сервиса.

В Еврокомиссии решили, что Google укрепил свое доминирующее положение на рынке интернет-рекламы, чем нарушил антимонопольное законодательство Евросоюза.

Штраф стал третьим для компании в Европе за последние два года. Предыдущие два Google получил за злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. Эти штрафы компания также оспорила в Европейском суде общей юрисдикции. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Недавно стало известно, что министерство юстиции США решило начать проверку в отношении Google на предмет возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства в Соединенных Штатах.

Google Еврокомиссия ЕС США

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