ВТБ вновь передумал и вернулся к идее присоединения "Возрождения"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВТБ вновь передумал о судьбе банка "Возрождение" , вернулся к идее его присоединения, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин журналистам по итогам годового собрания акционеров.

Он отметил, что вариант покупки "Возрождения" Почта банком обсуждался, но решили в итоге присоединить эту кредитную организацию к ВТБ.

"Не будет сюрприза, мы его инкорпорируем в банк ВТБ", - сказал Костин. Присоединение запланировано на первую половину 2020 года, добавил первый заместитель - президента председателя правления банка Дмитрий Олюнин.

"У Почта банка на самом деле капитала для этого нет достаточного, чтобы купить. Даем (ВТБ субординированные кредиты Почта банку - ИФ), но им нужно развитие, он быстро развивающийся банк", - подчеркнул Костин.

"Да и особой необходимости нет, потому что в "Возрождении" достаточно большой корпоративный куст, а Почта банк у нас пока корпоратами не занимается, если и будет малым бизнесом потихоньку заниматься, то в будущем", - отметил глава ВТБ.

"Поэтому мы думали, думали и потом решили все-таки по старому, старому, дедовским способом: раз - к ВТБ (присоединить "Возрождение" - ИФ)", - добавил Костин.

ВТБ в январе 2019 года в рамках оферты увеличил долю в "Возрождении" до 96,30%, что дало ему право провести принудительный выкуп оставшихся акций. Владельцем 85% обыкновенных и 9,6% привилегированных акций "Возрождения" ВТБ стал в октябре 2018 года.

Изначально ВТБ планировал присоединить эту кредитную организацию, но в феврале 2019 года Костин заявил об изменении планов в отношении "Возрождения". "У нас были одни планы, потом они переигрались на другие. Чуть позже будет известно. Пока он будет оставаться самостоятельным, по крайней мере, ближайшие несколько месяцев. Не начинаем интеграцию. Это секрет (что дальше будет с банком "Возрождение" - ИФ), будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ. Посмотрим", - сказал тогда Костин.