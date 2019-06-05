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ВТБ пока не собирался платить промежуточные дивиденды

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВТБ пока не планирует платить промежуточные дивиденды, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин журналистам по итогам годового собрания акционеров.

"Мы пока не планировали, нет. У нас в прошлом году был запрос со стороны Минфина, и то они потом отказались. Потребности у нас в этом (выплате промежуточных дивидендов - ИФ) нет, я не вижу", - сказал Костин.

ВТБ, который по итогам 2018 года направит на дивиденды 15% прибыли по МСФО, планирует вернуться к выплате 50% прибыли уже по итогам 2019 года.

"Мы сейчас одобрили дивиденды, 15% заплатим. В следующем году мы надеемся вернуться, мы в общем-то никогда не были противниками 50%, понимая, что сегодня наш инвестор, акционер больше ориентируется на дивиденды, чем на рост капитализации, поэтому мы хотели платить дивиденды", - добавил глава ВТБ.

"В следующем году мы надеемся, что сможем заплатить из 200 млрд рублей (план прибыли на 2019 год - ИФ) 100 млрд рублей дивидендов, если все будет нормально, сложится", - отметил Костин.

Ранее Сбербанк, также традиционно выплачивающий годовые дивиденды, обещал подумать о выплате промежуточных при подготовке новой дивидендной политики.

Костин еще раз отметил, что сегодня для таких банков, как Сбербанк и ВТБ, единственным источником капитализации является собственная прибыль. "Капитализация нужна для роста банка в любом случае, даже если не говорить об усилении надзора", - добавил банкир.

ВТБ

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