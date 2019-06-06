Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов в размере 15% прибыли по МСФО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Годовое общее собрание акционеров ВТБ (MOEX: VTBR) утвердило выплату дивидендов за 2018 год в размере 15% его чистой прибыли по МСФО.

Согласно информации на сайте ВТБ об итогах собрания, на выплату дивидендов на обыкновенные акции будет направлено 14,239 млрд рублей, на привилегированные акции первого типа - 5,164 млрд рублей, на привилегированные акции второго типа - 7,416 млрд рублей.

Таким образом, суммарно на дивиденды будет направлено 26,82 млрд рублей.

ВТБ в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 49% - до 178,8 млрд рублей.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 0,00109867761463259 рубля, на одну привилегированную акцию первого типа - 0,00024127074137541 рубля, на привилегированную акцию второго типа - 0,0024127074137541 рубля.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 24 июня.

В ходе годового собрания акционеров ВТБ в среду президент - председатель правления банка Андрей Костин сказал: "В следующем году мы надеемся вернуться, мы, в общем-то, никогда не были противниками 50%, понимая, что сегодня наш инвестор, акционер больше ориентируется на дивиденды, чем на рост капитализации, поэтому мы хотели платить дивиденды".

"В следующем году мы надеемся, что сможем заплатить из 200 млрд рублей (план прибыли на 2019 год - ИФ) 100 млрд рублей дивидендов, если все будет нормально, сложится", - добавил он.