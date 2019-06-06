Потанин заявил, что не ждет конфликта в "Норникеле" как минимум до 2023 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент и основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин не ожидает рецидива акционерного конфликта в компании как минимум до 2023 года, когда истечет срок действия 10-летнего акционерного соглашения, завершившего предыдущий конфликт с Олегом Дерипаской.

"У нас есть разные взгляды на стратегию компании, на объемы дивидендов. Это нормальные рабочие вопросы, которые возникают в любом акционерном соглашении. Я не считаю, что у нас есть конфликт и какие-либо проблемы - по крайней мере, до 2023 года, когда действует соглашение. Оно работает эффективно и позволяет все акционерные вопросы решать так, что ни компания, ни ее планы, ни ее финансовая устойчивость никак не страдают", - заявил Потанин в интервью телеканалу РБК.

Весной этого года Потанин заявил, что планирует начать переговоры с "РусАлом" об изменении дивидендной формулы для снижения выплат акционерам. Причина - масштабная программа капвложений ($10,5-11,5 млрд до 2022 года). Для решения этого вопроса в рамках действующего до 2023 года рамочного соглашения акционеров "Норникеля" необходимо согласие "РусАла". Введение санкций против "РусАла" отложило обсуждение корректировки дивидендной формулы, ключевая составляющая которой net debt/EBITDA для выплаты дивидендов по итогам 2018 года снизилась до 0,8x, что позволяет перечислить акционерам максимальный объем дивидендов - 60% от EBITDA. После нормализации ситуации для "РусАла" такие переговоры могут начаться. По мнению Потанина, для снижения рисков надо синхронизировать график выплат и всплески инвестпрограммы.

В четверг Потанин в беседе с журналистами не комментировал вопрос о возможности снижения дивидендов.

Комментируя судебный процесс в Лондоне, где "РусАл" в прошлом году добился отмены сделки о продаже "Интерросу" части доли Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова в "Норникеле", Потанин сказал, что речь идет об интерпретации акционерного соглашения. "Имеет ли право "Интеррос" или "РусАл" - и как - покупать акции, если Абрамович захочет их продать. Но этот вопрос касается только отношений нас троих по поводу судьбы пакета Абрамовича и Абрамова. Он никак не отражается на текущей деятельности компании", - заявил президент "Норникеля".

Потанин исключил риски для "Норникеля", связанные со снижением влияние Дерипаски в "РусАле" (ключевое условие исключения "РусАла" из санкционного списка США). "До 2023 года действует соглашение акционеров, по которому есть определенные обязательства сторон по голосованию по вопросам развития "Норильского никеля". В этом смысле ближайшие наши планы на 5-7 лет, на мой взгляд, не подвергаются никакому риску. На период действия соглашения мы не видим никаких существенных рисков, проистекающих из этой ситуации", - сказал он.

Между тем, он отметил, что будет "внимательно мониторить эту ситуацию, потому что она отличается от той, в которой мы с Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем подписывали наше соглашение (в 2013 году - ИФ)".