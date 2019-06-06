В "Газпроме" назвали беспочвенными слухи об отставке Миллера

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы "Газпрома" не имеют под собой никаких оснований, более того, в России сейчас просто нет топ-менеджера сопоставимого уровня, считает председатель совета директоров монополии Виктор Зубков.

Информация о том, что Миллер созвал руководство "Газпрома" в Москву для того, чтобы сообщить им об отставке, появились в анонимных телеграм-каналах 3 июня. Впрочем, почти сразу стало известно, что правление "Газпрома", намеченное на 4 июня, посвящено рутинному вопросу - подведение итогов зимы.

По словам Зубкова, "это вообще непонятно, зачем эта информация была выпущена и кто как бы "владелец" этой информации". "Внутри компании спокойная рабочая обстановка. И мы все поражены, что такая вышла вдруг "новость". Никто в компании - ни сам председатель правления, никто из членов правления, совет директоров - не принимал участия в этой, извините, "новости", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Дождь" в кулуарах ПМЭФ-2019.

"И мы считаем, что этого не может быть. Алексей Борисович такой эффективный руководитель, я его знаю еще со времени работы в мэрии Санкт-Петербурга начала 90-х. Ну нет такого сегодня (другого - ИФ) руководителя, который мог бы справиться с такой компанией, как "Газпром", - заявил Зубков.

"Газпром" работает стабильно, уверенно, вы сейчас можете видеть, насколько эффективны показатели работы "Газпрома", самая высокая стоимость акций, капитализация компании поднялась, и это на фоне всяких негативных событий, которые связаны со всеми рынками. Поэтому я даже не понял, откуда и зачем все это было выброшено", - сказал глава совета директоров "Газпрома".