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Швейцария оштрафовала крупные международные банки за манипулирование курсами

Регулятор оштрафовал пять банков на $90 млн

Швейцария оштрафовала крупные международные банки за манипулирование курсами
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) оштрафовала пять международных банков в общей сложности на 90 млн швейцарских франков ($90,5 млн) за сговор с целью манипулирования валютными курсами.

В числе оштрафованных - Barclays, Citigroup, JP Morgan и Royal Bank of Scotland (RBS). В сообщении WECO говорится, что он выявил "ряд антиконкурентных договоренностей" между этими банками, касающихся спотовых валютных операций (сделки купли-продажи иностранной валюты с поставкой средств не позднее второго рабочего банковского дня с даты их заключения).

Пятый банк - японский Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) - наказан за участие в мошеннической схеме, в рамках которой трейдеры координировали свою деятельность.

Barclays оштрафован на 27 млн франков, Citigroup - на 28,5 млн франков, JPMorgan - на 9,5 млн франков, MUFG - на 1,5 млн франков, RBS - 22,5 млн франков.

UBS, также участвовавший в мошеннических схемах на валютном рынке, избежал штрафа, так как именно он оповестил регуляторов о существовании сговора.

В прошлом месяце Еврокомиссия оштрафовала эти пять банков в рамках этого же дела на общую сумму 1,07 млрд евро.

Швейцария Barclays Citigroup JP Morgan Royal Bank of Scotland RBS

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