"Русхимальянс" оценил стоимость ГПЗ/СПГ в Усть-Луге в 750 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в создание комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области могут составить 750 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта губернатором Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "Русхимальянс" (оператор проекта) Кириллом Селезневым.

"Общие капитальные вложения на стадии обоснования инвестиций составляют порядка 750 млрд рублей, после разработки проектной документации сумма может быть скорректирована. Проектом предусмотрено строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд кубометров газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ)", - говорится в сообщении.

Ранее объем инвестиций в реализацию проекта оценивался "Газпромом" в сумму более чем 700 млрд рублей.

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый ПАО "Газпром".

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года. Предполагается, что запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт сжиженного природного газа и сжиженных углеводородных газов на 30-40%.

Как сообщалось ранее, проект создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги реализуется "Газпромом" и АО "Русгаздобыча". Оператор проекта - "Русхимальянс" - создан двумя компаниями на паритетной основе.