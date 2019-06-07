Игорь Ротенберг продал свою долю в Тульском патронном заводе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Игорь Ротенберг продал свою долю в АО "Тульский патронный завод" (ТПЗ).

Предприятие в пятницу сообщило, что прямая доля бизнесмена в его капитале 31 мая сократилась с 20,23% до 0,86%. Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке, Ротенберг продал и АО "Промышленные технологии", контролирующее еще 46,17% завода. По его словам, и долю Ротенберга, и "Промышленные технологии" приобрел Федор Гуреев через ООО "Гринфилд Лигал".

Ротенберг стал акционером ТПЗ в январе 2017 года, в апреле 2018 года, после включения в санкционный список США, уменьшил свою прямую долю с 47% до 20,23%.Тем не менее, присутствие Ротенберга в капитале предприятия препятствовало развитию экспорта, говорит собеседник "Интерфакса".

ТПЗ составляет одну группу лиц с Ульяновским и Симбирским патронными заводами (оба - Ульяновск).

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.