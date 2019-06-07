Поиск

Игорь Ротенберг продал свою долю в Тульском патронном заводе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Игорь Ротенберг продал свою долю в АО "Тульский патронный завод" (ТПЗ).

Предприятие в пятницу сообщило, что прямая доля бизнесмена в его капитале 31 мая сократилась с 20,23% до 0,86%. Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке, Ротенберг продал и АО "Промышленные технологии", контролирующее еще 46,17% завода. По его словам, и долю Ротенберга, и "Промышленные технологии" приобрел Федор Гуреев через ООО "Гринфилд Лигал".

Ротенберг стал акционером ТПЗ в январе 2017 года, в апреле 2018 года, после включения в санкционный список США, уменьшил свою прямую долю с 47% до 20,23%.Тем не менее, присутствие Ротенберга в капитале предприятия препятствовало развитию экспорта, говорит собеседник "Интерфакса".

ТПЗ составляет одну группу лиц с Ульяновским и Симбирским патронными заводами (оба - Ульяновск).

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.

Игорь Ротенберг Тульский патронный завод

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Чемезов допустил продажу менее 50% гражданского дивизиона ОАК

Глава "Ростеха" допустил новые поставки вооружений Венесуэле

Попытка блокировки Telegram

Дуров пригласил сотрудников "Яндекса" разрабатывать агрегатор новостей для Telegram

"Нафтогаз" заявил о готовности обсуждать скидки с "Газпромом" только с участием ЕС

Дело Baring Vostok

Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

ПМЭФ-2019

Путин предложил установить новые правила санкционных войн

Путин предложил установить новые правила санкционных войн
ПМЭФ-2019

Scania предложила обнулить плату в системе "Платон" для газомоторных грузовиков

"ЛУКОЙЛ" ответил на критику Силуанова из-за проекта в Конго

"ЛУКОЙЛ" ответил на критику Силуанова из-за проекта в Конго
ПМЭФ-2019

"Яндекс.Такси" и "Газпром" переведут партнеров сервиса на природный газ

ПМЭФ-2019

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');