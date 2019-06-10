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Россия будет продавать новые истребители Су-57 за границу

Продажи начнутся после принятия самолета на вооружение российской армии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 запланирован, но только после принятия его на вооружение, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Работы в этом направлении ведутся, мы в стратегии продвижения по линии ВТС имеем это в планах, но время придет - будем продвигать. Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость - у нас всегда козырная карта есть", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о выводе Су-57 на международный рынок.

"Есть правило, что до принятия на вооружение никогда не оформляем (разрешение на экспорт - ИФ)", - заявил он.

Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы.

Россия может официально представить экспортную версию Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщило в марте британское издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

"Мы верим, что Ближний Восток - привлекательный рынок для этого самолета", - сказал тогда Кладов, отметив, что Су-57 может заинтересовать Индию и Китай.

Су-57

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