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Первый СПГ отправлен с крупнейшего в мире плавучего СПГ-завода Prelude

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправлена с крупнейшего в мире плавучего СПГ-завода - Prelude FLNG, сообщил оператор проекта англо-голландская Shell (67,5%).

Завод был запущен в конце 2018 года.

Партия будет отправлена потребителям в Азии.

Мощности по сжижению газа составляют 3,6 млн т/год, 0,4 млн т/год сжиженного природного газа и 1,3 млн тонн конденсата.

Добыча ведется с месторождений Prelude и Concerto, расположенных в 475 километрах от западного побережья Австралии. Добытый газ разделяется и сжижается на плавучих мощностях.

Ранее главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт говорил, что проект Prelude может повлиять на будущее СПГ-рынка, поскольку судьба проекта решит споры о том, сможет ли такая технология изменить лицо технологий производства СПГ, поскольку проект - один из наиболее амбициозных достижений инжиниринга (EPC-подрядчиком является французская Technip).

Shell не раскрывает стоимость проекта, рынок оценивает его в $14 млрд по сравнению с первоначальной оценкой в $10 млрд, отмечал аналитик. "Если эти оценки верны, то завод станет одним из самых дорогостоящих в мире в пересчете на тонну СПГ", - сказал Стюарт.

Участниками проекта также являются INPEX (17,5%), Kogas (10%) и OPIC (5%).

Shell Prelude

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