Сбербанк станет совладельцем благотворительной платежной платформы для мусульман

Банк купит 25% в PayZakat

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России подписал соглашение о покупке 25% ООО "ПэйЗакят", управляющего платформой PayZakat для сбора и распределения платежей, которые мусульманское сообщество собирает в пользу нуждающихся. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"С помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети, пользователи рассчитывают платеж (садагу, закят, закят аль фитр и закят аль адха), распределяют его между благотворительными фондами, выбирают проекты для пожертвования и получают обратную связь от PayZakat", - говорится в пресс-релизе.

Система учитывает только реально существующие проекты с прозрачным контролем за финансами, следит за их реализацией и позволяет жертвователю с помощью чат-бота получать информацию о состоянии проекта.

Комментируя сделку, зампред правления Сбербанка Олег Ганеев отметил, что в экосистему кредитной организации вошел продукт, "выращенный внутри Сбербанка". В 2018 году "ПэйЗакят" стал победителем акселератора "Sber#Up" - проекта по поиску инновационных бизнес-идей сотрудников Сбербанка.

На данный момент суммарные сборы закята в мире превышают $500 млрд в год, это в основном наличные средства, отмечают в пресс-службе банка. В перспективе PayZakat может стать глобальной платежной системой для сбора благотворительных пожертвований, а поскольку в мире проживает около 1,8 млрд мусульман (в том числе 80 млн в России и странах СНГ), потенциальная аудитория такого сервиса огромна, отмечают в кредитной организации.