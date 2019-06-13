Coca-Cola оценила инвестиции в бизнес в России в $6,2 млрд

Компания видит пространство для дальнейшего роста

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции Coca-Cola в развитие российского бизнеса достигли $6,2 млрд и компания видит пространство для дальнейшего роста, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров и генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси.

Компания и ее партнер Coca-Cola Hellenic сейчас управляют десятью заводами в России, напомнил он. По его словам, Россия входит в число 15 крупнейших рынков для компании в мире. Coca-Cola рассчитываем инвестировать не только в развитие существующей линейки, но и в запуск и поддержку новых продуктов в России, добавил он. Для примера он привел напитки на растительной основе без добавленного сахара AdeZ, которые запустили на российский рынок в 2018 году.

По словам Куинси, по сравнению с другими странами, в России больше продается соков компании. "В целом потребление напитков Coca-Cola растет, особенно Coca-Cola Zero", - добавил он. Он напомнил об усилиях компании по снижению содержания сахара в напитках: "Благодаря изменению рецептуры и уменьшению объема упаковки мы смогли снизить количество сахара в нашей продукции по всему миру на 425 тыс. тонн в годовом исчислении". При этом он выступил против планов ввести акциз на сахаросодержащие напитки.

Coca-Cola принимает меры по снижению потребления сахара на трех уровнях. Она сокращает количество сахара в напитках. Так, в 2017 и 2018 годах компания в России снизила снизила содержание сахара в Sprite, Schweppes и Fanta на 30-80%, отметил Куинси. Во-вторых, компания уменьшает порции напитков. Наконец, она создает новые продукты с пониженной калорийностью и без сахара. "Сегодня в российском портфолио сладких безалкогольных напитков Coca-Cola около одной трети приходится на эту категорию", - уточнил глава компании.

Coca-Cola запустила в 50 городах России программу по сбору и переработке упаковки "Разделяй с нами", напомнил глава компании. За 2,5 года компания установила в России 5 тысяч контейнеров, собрала и переработала 60 тысяч тонн упаковки, добавил он. В просветительских мероприятиях этой программы приняли участие больше 1,3 млн россиян. Целью Coca-Cola Куинси назвал переход к 2025 году на полностью перерабатываемую упаковку. "К 2030 году мы будем собирать весь эквивалент своей упаковки, а также создадим упаковку, в среднем на 50% состоящую из переработанных материалов", - сообщил он.

Система Coca-Cola в России объединяет ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг", ООО "Кока-Кола ЭйчБиСиЕвразия" и АО "Мултон". Для производства всех напитков в России используются более 90% ингредиентов и материалов от российских поставщиков.