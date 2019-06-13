ОПЕК снизил оценку роста мирового спроса на нефть ниже 100 млн баррелей в сутки

Изменение прогноза в ОПЕК связали со слабым спросом в странах ОЭСР в январе-марте

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК понизил оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки, до 99,86 млн б/с, говорится в отчете картеля. Таким образом, организация не ждет, что потребление превысит отметку в 100 млн б/с.

Снижение прогноза ОПЕК связал главным образом с вялым спросом на нефть в странах ОЭСР в первом квартале. В картеле ожидают, что спрос будет расти в основном за счет стран Азии во главе с Индией и Китаем, а также за счет американских стран ОЭСР.

По предварительным данным за апрель, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей - до 2,874 млрд. Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей - это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн баррелей, говорится в отчете.