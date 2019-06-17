Moody's понизило суверенный рейтинг Турции до "мусорного" уровня

В Минфине Турции заявили, что агентство проигнорировало признаки восстановления экономики страны

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Турции с "Baa3" до "B1", что соответствует рейтингу "мусорной" категории. Прогноз по рейтингу остался "негативным", говорится в сообщении агентства.

Оно связало это рейтинговое решение с продолжающимся ростом рисков кризиса платежного баланса Турции и, как следствие, рисков дефолта страны по гособлигациям.

"Турция остается крайне уязвимой перед лицом долгосрочного периода резкой волатильности в экономике и финансовой сфере", - считают аналитики Moody's.

Обеспеченность страны валютными резервами он оценили как слабую.

Решение Moody's не соответствует базовым показателям экономики Турции и игнорирует множество позитивных изменений, которые сигнализируют о ее восстановлении, заявил на это турецкий Минфин. В ведомстве усомнились в объективности и нейтральности агентства.

В 2018 году в Турции началась первая за десять лет рецессия на фоне валютного кризиса.