Qatar Airways вернула лидерство в рейтинге авиакомпаний мира по версии Skytrax
"Аэрофлот" за год поднялся с 23-го места в рейтинге на 22-е, S7 - с 98-го на 96-е
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Qatar Airways возглавила глобальный рейтинг авиакомпаний World Airline Awards 2019 года, который составила британская маркетинговая компания Skytrax. Перевозчик лидирует в рейтинге в пятый раз за всю историю опросов.
Годом ранее катарская компания была на втором месте, а на первом была Singapore Airlines. Сейчас сингапурская компания опустилась на вторую строчку рейтинга.
Третье место сохранила японская ANA All Nippon Airways. На четвертую строчку с шестой поднялась гонконгская Cathay Pacific Airways. Emirates опустилась на пятое место с четвертого, а тайваньская EVA Air - на шестое с пятого.
Hainan Airlines поднялась на седьмую строчку с восьмой, Qantas Airways - на восьмую с одиннадцатой. Deutsche Lufthansa опустилась с седьмой на девятую строку рейтинга. На десятом месте осталась с 2018 года осталась Thai Airways.
Занимавшая годом ранее девятое место Garuda Indonesia оказалась 12-й.
В Skytrax назвали Philippine Airlines авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последний год.
Лучшим авиационным альянсом третий год признается Star Alliance.
"Аэрофлот" за год поднялся с 23-го места в рейтинге на 22-е, S7 - с 98-го на 96-е.
Среди лоукостеров шестой год подряд лидирует малазийский перевозчик AirAsia. Между тем в Европе лидерство перешло к EasyJet, которая сместила на вторую позицию прошлогоднего победителя Norwegian.
Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines.
В Восточной Европе рейтинг седьмой год подряд возглавляет "Аэрофлот". Вторую строку по-прежнему занимает LOT Polish, а третью - S7. На шестой позиции в данной номинации находится "Победа", замыкает десятку авиакомпания "Россия".
Рейтинг составили по результатам опроса 21,65 млн пассажиров из более чем 100 государств, который проводили с сентября 2018 года по май 2019 года. В опросе Skytrax упоминались свыше 300 авиакомпаний, в окончательный рейтинг вошли сто лучших.