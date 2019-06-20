"Аэрофлот" заплатит до 17 млн рублей за рекламные ролики со знаменитостями

Звезды будут приветствовать пассажиров и рассказывать о преимуществах авиакомпании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил конкурс на создание видеороликов с участием российских знаменитостей, ролики должны улучшить положительный имидж авиакомпании. Об этом говорится в материалах "СПАРК-Маркетинг".

Ролики будут показывать в бортовых системах развлечений. Знаменитости запишут видеоприветствия, а также будут высказывать свое мнение о преимуществах, удобствах и инновационных сервисах "Аэрофлота".

Подрядчику предстоит снять 12 тридцатисекундных роликов. Первый из них должен быть готов до середины сентября, последний - к середине декабря. Героев для них - спортсменов, телеведущих, актеров, эстрадных "звезд" - выберет сам "Аэрофлот". Максимальная стоимость договора - 17 млн рублей без учета гонораров звезд.

Авиакомпания также ищет подрядчика для съемки видеофильма с инструктажем пассажиров за 30 миллионов рублей. В фильме должна быть информация о размещении ручной клади, запрете курения, аварийных выходах, использовании спасательного жилета и других средств спасения. Фильм нужно завершить до конца октября.