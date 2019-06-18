"Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" может предложить российской компании "Газпром" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, написал в фейсбуке исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" сделает такое предложение в случае проблем с анбандлингом (unbundling, оперативное разукрупнение - ИФ) или при нежелании "Газпрома" брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", - пояснил Витренко.

Он добавил, что передача газа будет подтверждаться смежными операторами - Словакией, Венгрией, Польшей, Румынией. По его словам, контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка. "То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", - заявил Витренко.

Ранее во вторник начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.