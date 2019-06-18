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Уровень бедности итальянских семей стал рекордным в 2018 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доля итальянских семей, живущих в условиях нищеты, достигла рекордного уровня в прошлом году на фоне затянувшегося экономического застоя и сохранения высокого уровня безработицы, свидетельствуют данные итальянского статагентства Istat.

В условиях абсолютной бедности (когда у людей нет средств на приобретение даже базовых товаров и услуг для минимально приемлемого уровня жизни) в 2018 году проживали примерно 7% итальянских семей. Это самый высокий показатель с 2005 года, когда начали публиковаться сопоставимые данные. Кроме того, он в два раза превышает показатели докризисного периода.

Одной из главных причин нищеты является безработица. Так, в условиях бедности в прошлом году оказались 28% людей, ищущих работу. Годом ранее таких итальянцев было 26,7%.

В 2018 году экономика Италии вошла в третью рецессию за последние десять лет, в результате чего уровень производства остается на 5% ниже докризисных уровней, писала Financial Times. В условиях вялого экономического роста сохраняется устойчиво высокий уровень безработицы - 10,2%. Он выше среднего показателя по еврозоне, а также превышает докризисные уровни.

Еврокомиссия ожидает, что итальянская экономика останется в состоянии застоя в этом году и немного расширится в 2020 году, тогда как уровень безработицы, согласно прогнозам, продолжит расти в течение этих двух лет.

Италия

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