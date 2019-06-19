Минфин выступил против налоговых преференций для телекома на фоне 5G и "пакета Яровой"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных инвестиций в развитие формата 5G и выполнения требований "пакета Яровой", рассчитывает на налоговые льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - выступает против отдельных преференций для телекома.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в мае по итогам совещания у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова Минфину, Минэкономразвития, Минкомсвязи, а также правительствам Москвы и Санкт-Петербурга было поручено представить свою позицию о целесообразности предоставления преференций по налогу на прибыль операторам связи с целью повышения инвестиций в регионах России.

Какие преференции уже есть

Минфин оперативно сформировал свою позицию, в начале июня разослав другим ответственным за поручение отрицательный отзыв, сообщил источник агентства. В своем письме министерство перечислило набор уже существующих преференций, которыми могли бы воспользоваться операторы связи.

Так, существует механизм для участников региональных инвестиционных проектов, который предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на 10 лет. Кроме того, компании могут участвовать в специнвестконтрактах, на время которых участники могут быть вовсе избавлены от налога на прибыль в том регионе, куда направляются инвестиции, напомнили в Минфине.

К льготным категориям налогоплательщиков относятся также резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон, напомнило министерство.

Доводы Минкомсвязи

Минкомсвязи все же выступает за введение преференций и уже направило письмо в Минфин с пояснением своей позиции, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Олег Иванов, который курирует вопросы развития телекоммуникационной отрасли. По его словам, позицию Минкомсвязи поддерживает Минэкономразвития.

Сейчас операторам предстоит вкладываться в целый комплекс мероприятий, связанных с реализацией национальной программы "Цифровая экономика РФ", например, в развитие 5G. Также телеком-компании инвестируют достаточно средств в исполнение "пакета Яровой", считает Иванов.

По его мнению, размер капитальных затрат на реализацию мероприятий может привести к тому, что компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли, а налоговые преференции в таком случае окажут "положительный экономический эффект".

"Думаю, что придем к какому-то согласованному взвешенному решению", - резюмировал замминистра.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ не стали комментировать эту информацию.

"Закон Яровой"

Летом 2018 года вступили в силу нормы "закона Яровой", по которым операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. На операторов связи новые нормы распространяются поэтапно - в течение пяти лет. То есть, с 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Среди операторов связи существуют различные оценки капитальных затрат на реализацию пакета: ПАО "МТС" за пять лет намерено потратить около 50 млрд руб. (ранее оценка составляла 60 млрд руб.), ПАО "Мегафон" - 35-40 млрд руб., ПАО "Вымпелком" планирует вложить 45 млрд руб. с возможной переоценкой инвестиций по итогам 2019 года.

Создание и развитие сети пятого поколения в России также потребует масштабных вложений отрасли, сообщал вице-премьер РФ Максим Акимов. По его оценке, компании могут потратить на комплекс мероприятий по созданию 5G около 650 млрд руб. Операторы связи еще не проводили точную оценку затрат на внедрение нового стандарта в России.