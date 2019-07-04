"Известия" сообщили о планах ведомств исследовать влияние на 5G на здоровье

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федерально медико-биологическое агентство и департамент информационных технологий Москвы проведут исследование о влиянии сетей 5G на здоровье, сообщает газета "Известия".

В работе планируется зафиксировать в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи предельно допустимый уровень электромагнитного излучения.

В Москве технологию 5G могут начать тестировать на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити".