Поиск

"Известия" сообщили о планах ведомств исследовать влияние на 5G на здоровье

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федерально медико-биологическое агентство и департамент информационных технологий Москвы проведут исследование о влиянии сетей 5G на здоровье, сообщает газета "Известия".

В работе планируется зафиксировать в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи предельно допустимый уровень электромагнитного излучения.

В Москве технологию 5G могут начать тестировать на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити".

5G Миинздрав Минкомсвязь Роспотребнадзор Москва

Новости

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Microsoft и Amazon задумались о переносе производства из Китая

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В Сбербанке сменился ответственный за развитие экосистемы

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Минпромторг подписал СПИКи с несколькими автоконцернами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');