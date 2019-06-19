Владимир Лисин продал долю в банке "Зенит" топ-менеджеру "Татнефти"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Компания Fletcher Group Holdings Владимира Лисина вышла из капитала банка "Зенит".

Как сообщила кредитная организация, доля Fletcher в банке 18 июня сократилась с 5,8% до нуля. Одновременно "Зенит" раскрыл нового владельца аналогичного пакета - им стал Александр Тищенко - начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов "Татнефти". Одновременно он является старшим вице-президентом банка "Зенит".

Тищенко подтвердил "Интерфаксу", что выкупил пакет акций банка у Fletcher Group Holdings. "Это моя личная инициатива и инвестиция. Поскольку я отвечаю в "Татнефти" за развитие банковской группы "Зенит", естественно, верю в то, что группа будет развиваться, поэтому считаю разумным личные инвестиции в акции "Зенита", - сказал Тищенко. Он не стал комментировать условия сделки, сославшись на коммерческую тайну.

Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2019 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Контролирующий акционер банка - "Татнефть", вместе с дочерней Tatneft Oil AG владеет около 71% уставного капитала "Зенита".

Через Fletcher Владимир Лисин также владеет долей в своем крупнейшем активе - НЛМК. Согласно схеме собственности банка "Зенит", Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.